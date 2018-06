Conferenza stampa in Vaticano Migranti, incontro Conte-Macron ieri a Roma

Un lungo colloquio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con il presidente francese Emmanuel Macron. I due, secondo quanto confermano fonti governative, si sono incontrati ieri a Casina Valadier a Roma e probabilmente al centro del faccia a faccia vi è stato il nodo dei migranti a pochi giorni dal Consiglio europeo di Bruxelles.Il presidente Macron si trova a Roma insieme alla moglie Brigitte per una visita ufficiale in Vaticano.E, in una conferenza stampa oggiin Vaticano il presidente della Francia ha confermato l'incontro con Conte. "È stato un colloquio proficuo sui migranti ed eurozona. Non abbiamo parlato di politica italiana". Il tema delle migrazioni riguarda tutti. È stato uno scambio proficuo e interessante su come rispondere nella maniera più efficace possibile alla questione dei flussi", ha detto il presidente francese Macron tornando sull'incontro di ieri sera."Nessuno può dire che la Francia è egoista", ha aggiunto il presidente francese sottolineando che il suo paese è da inizio anno il secondo in Europa per domande d'asilo. "Oggi - ha aggiunto in conferenza stampa - non c'è una crisi migratoria. C'è una crisi politica interna all'Europa dovuta ai movimenti secondari" dei migranti che si spostano dai paesi di primo arrivo. "Quando si parla dell'Italia - ha ribadito - la situazione è che c'è stata una diminuzione dell'80% negli sbarchi nell'ultimo anno".