Migranti, la Spagna annuncia: accoglieremo la nave Aquarius

Foto Ansa da Sos Mediterranée

La Spagna accoglierà la Aquarius, la nave con oltre 600 migranti soccorsi al largo della Libia e fermata mentre è in corso un braccio di ferro tra Italia e Marta sul porto. Lo ha fatto sapere lo stesso premier spagnolo, Pedro Sanchez. "È nostro obbligo aiutare ad evitare una catastrofe umanitaria e offrire un porto sicuro a queste persone", ha dichiarato il premier spagnolo nell'annunciare di voler accogliere la nave nel porto di Valencia.La sindaca di Barcellona, Ada Colau, e il sindaco di Valencia, Joan Ribo, avevano offerto entrambi di accogliere nelle rispettive città la nave Aquarius, unendosi così ai sindaci di numerosi porti italiani. "Non possiamo guardare dall'altra parte", ha detto Colao al Forum di Nueva Economia, lanciando un appello a collaborare al nuovo governo spagnolo di Pedro Sanchez."Ringrazio le autorità spagnole per aver accolto la nave Aquarius nel loro territorio", dice Giuseppe Conte al suo arrivo ad Accumoli per visitare i luoghi colpiti dal terremoto del 2016. "Avevamo chiesto un gesto di solidarietà all'Europa, e questo gesto di solidarietà è arrivato", aggiunge il presidente del Consiglio.Sulla vicenda della Aquarius "il governo è rimasto sempre compatto, alla faccia di chi trovava spaccature tra Lega e Cinquestelle", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa nella sede della Lega a Milano. "Evidentemente alzare garbatamente la voce paga, cosa che il governo italiano non faceva da tempo immemore. Abbiamo aperto un fronte di discussione a livello continentale, sicuramente non si chiude oggi la partita ma è un primo importante segnale che l'Italia non può sostenere questo peso da solo", ha aggiunto il ministro dell'Interno."Avevamo dato indicazione di trasbordare donne e bambini dalla nave Aquarius". Così il segretario leghista Matteo Salvini. "Il nostro obiettivo è di salvare di vite umane" prima della partenza. "La nave non ci aveva risposto", ha continuato il ministro dell'Interno in conferenza stampa in via Bellerio. Il problema è "stato risolto grazie al buon cuore" della Spagna, ha continuato, "evidentemente l'Ue non può andare avanti a buon cuore"."Oggi vediamo un nuovo inizio" per quanto riguarda la politica migratoria, ma è evidente che si tratta di una definizione strutturale della questione, ha detto il ministro dell'Interno, sottolineando che stavolta il problema è stato risolto "grazie al buon cuore del governo spagnolo"."Ma è evidente - ha aggiunto - che l'Unione europea non può andare avanti con il buon cuore. Abbiamo aperto un fronte di discussione per una nuova politica dell'immigrazione a livello continentale, ma sicuramente non si chiude oggi la partita". Quel che è accaduto oggi, conclude, è comunque "un primo importante segnale del fatto che l'Italia non può sostenere da solo questo peso enorme"."Diamo il benvenuto alla decisione del governo spagnolo di permettere a nave Aquarius disbarcare a Valencia per ragioni umanitarie. Questa è la vera solidarietà messa in pratica, sia verso questo queste persone disperate e vulnerabili, che verso stati membri partner". Il commissario europeo Dimitris Avramopoulos su twitter commenta la decisione del premier spagnolo Pedro Sanchez di aprire il porto di Valencia allo sbarco dei migranti a bordo dell'Aquarius.