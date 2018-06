Bruxelles Migranti: la bozza dell'accordo Macron-Conte sottoposta al vertice Ue

I migranti salvati in mare "secondo il diritto internazionale dovrebbero essere presi in carico sulla base di sforzi condivisi, attraverso il trasferimento in centri controllati creati in Stati membri solo su base volontaria". E' quanto prevede l'accordo raggiunto tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente francese, Emmanuel Macron, che e' stato sottoposto al Vertice europeo. I centri controllati (chiusi, ndr) dovrebbero consentire una "valutazione rapida e sicura per permettere con il pieno sostegno dell'Ue di distinguere tra migranti illegali, che devono essere rimpatriati, e quelli che necessitano di protezione internazionale, per i quali si applicherebbe il principio di solidarieta'", dice l'emendamento Conte-Macron alle conclusioni del Consiglio europeo.I capi di Stato e di governo - secondo la proposta Conte-Macron - dovrebbero anche dare il loro "accordo per trasferire risorse dalla riserva dell'11o Fondo europeo di sviluppo (Fes) per il Trust Fund per l'Africa" e impegnare gli Stati membri a "contribuire ulteriormente". Il testo dell'emendamento ora e' in discussione a 28.