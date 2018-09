La prefettura conferma Migranti, la marina militare del Marocco spara contro un barcone: almeno 1 morto La vittima è una donna, ci sarebbero anche tre feriti

La marina marocchina ha sparato contro un'imbarcazione a bordo della quale viaggiavano dei migranti. Il bilancio delle vittime, hanno riferito le autorita' locali, e' di almeno un morto e tre feriti.A perdere la vita e' stata una donna. Il pilota dell'imbarcazione, riporta Media 24, e' uno spagnolo, ed e' stato arrestato, cosi' come sono fniti in prigione gli altri migranti che si trovavano nell'imbarcazione. La prefettura di Mdiq-Fnideq ha confermato l'intervento di una "unita' di combattimento della Marina Reale". Non e' chiaro, pero', il motivo per cui i militari hanno aperto il fuoco.A bordo della barca, del tipo 'go-fast' leggera e velocissima, viaggiava una decina di migranti. Il pilota, prosegue Medias 24, non avrebbe ubbidito all'ordine di fermarsi intimato dai militari.