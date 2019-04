Migranti, la nave Sea Eye con 64 naufraghi verso Lampedusa. Salvini: non entri in acque italiane Il ministro dell'Interno: il nostro governo ha scritto al governo tedesco perché si faccia carico del problema

E' in viaggio verso l'isola di Lampedusa la nave 'Alan Kurdi' della Ong tedesca Sea Eye che ieri ha soccorso al largo della Libia 64 migranti che si trovavano a bordo di un gommone. La nave si trova a circa 36 miglia da Lampedusa."Sono tutti al sicuro sulla nostra nave", aveva twittato ieri l'organizzazione umanitaria dopo il soccorso. "Ora Italia e Malta assegnino loro un porto sicuro di sbarco", aveva anche chiesto Mediterranea Saving Human, il progetto italiano di soccorso promosso da una rete di associazioni, Ong e realtà politiche e sociali. Ma in serata era arrivata la fredda replica del ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Nave battente bandiera tedesca, Ong tedesca, armatore tedesco e capitano di Amburgo. È intervenuta in acque libiche e chiede un porto sicuro. Bene, vada ad Amburgo".L'allerta era scattata ieri mattina su segnalazione di Alarm Phone, il servizio telefonico che fornisce ai migranti un numero da chiamare in caso di difficoltà. Aveva ricevuto una telefonata da un'imbarcazione che si trovava al largo di Zuwarah a bordo della quale i migranti segnalavano la presenza di 10 donne, 5 bambini e un neonato.''Altre vite messe a rischio da una Ong straniera, partita da acque libiche in direzione Italia: il nostro governo ha scritto al governo tedesco perché si faccia carico del problema e dal Viminale abbiamo diffidato la nave dall'entrare nelle acque italiane''.