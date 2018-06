'Basta con i finti rifugiati' Migranti, la portavoce di Angela Merkel: "Il vertice di domenica a Bruxelles è solo un primo passo" Ulrike Demmer dice che "si tratterà di un primo scambio, un incontro di consultazione" per "trovare intese". In un post su Facebook il Presidente del Consiglio Conte: "Nessuno pensi di prescindere dalle nostre posizioni, scrive.

Il mini-vertice di domenica prossima "sarà un primo scambio, né più né meno" fra i paesi colpiti dall'immigrazione. Lo ha detto a Berlino la portavoce di Angela Merkel, Ulrike Demmer, rispondendo in merito al vertice di domenica a Bruxelles alla conferenza stampa di governo. "Si tratterà di un incontro di lavoro e di consultazione" per "trovare intese bilaterali, trilaterali e multilaterali". Domenica dunque - secondo la portavoce - il vertice di otto Paesi Ue non porterà ad una soluzione europea sul tema dei migranti. Demmer, prevede invece diversi vertici bilaterali, trilaterali e multilaterali per affrontare la questione.

: " Le ho confermato che per me sarebbe stato inaccettabile partecipare a questo vertice con un testo già preconfezionato. La Cancelliera ha chiarito che c’è stato un “misunderstanding”: la bozza di testo diffusa ieri verrà accantonata". E aggiunge: "Nessuno può pensare di prescindere dalle nostre posizioni"

Conte sottolinea dunque che al centro della discussione ci sarà la proposta italiana: "Domenica al centro della discussione sull'immigrazione ci sarà la proposta italiana e se ne discuterà insieme alle proposte di altri Paesi. L'incontro non si concluderà con un testo scritto, ma solo con un summary sulle questioni affrontate e sulle quali continueremo a discutere al consiglio europeo della prossima settimana".



Domani sherpa al lavoro su nuovo testo più equilibrato

Gli sherpa dei paesi che partecipano alla riunione informale di domenica, convocata dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, sono dunque al lavoro su un nuovo testo. Il documento sarà molto più equilibrato e terrà in considerazione le preoccupazioni dell'Italia.

"Finalmente vedo un'Italia rispettata in Europa e nel mondo. Continui così presidente Giuseppe Conte!". Così su Twitter il vicepremier e ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio.





I Paesi Visegrad boicotteranno mini vertice Ue

I Paesi del gruppo di Visegrad, favorevoli alla linea dura sull'immigrazione, hanno annunciato che non parteciperanno al mini vertice europeo su questo dossier organizzato a Bruxelles domenica e interpretato come una manifestazione di sostegno al cancelliere tedesco Angela Merkel. "Il mini vertice di domenica è inaccettabile, noi non intendiamo partecipare, vogliono riproporre una vecchia proposta che noi già abbiamo rifiutato", ha sottolineato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki al termine di una riunione con gli omologhi di Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia a Budapest.



Macron: i populisti in Europa come la lebbra

Emmanuel Macron torna a difendersi dalle accuse di inazione sull'accoglienza dei migranti e tuona contro la "lebbra" populista in Europa. "Li vedete crescere come una lebbra, un po' ovunque in Europa, in paesi in cui Credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori provocazioni e nessuno si scandalizza di questo", ha dichiarato chiudendo il suo intervento a Quimper. Il riferimento – scrive lefigaro.fr - sarebbe al rifiuto dell'Italia di aprire i porti alle Ong.



Di Maio: Macron offensivo e ipocrita

Le parole che ha pronunciato Macron "Sono offensive e fuori luogo. la vera ipocrisia è di chi respinge gli immigrati a Ventimiglia e vuole farci la morale sul diritto sacrosanto di chiedere un'equa ripartizione dei migranti. La solidarietà o è europea o non è". Lo scrive il vice premier Luigi Di Maio su Twitter.

Intese che si preannunciano faticose, dopo le varie prese di posizione dei paesi coinvolti. Ieri il premier Giuseppe Conte, dopo aver annunciato la telefonata della Cancelliera tedesca sulla decisione di accantonare la bozza Ue in discussione , ha precisato che "nessuno può pensare di prescindere dalle posizioni dell'Italia".In un post su Facebook il premier ha scritto