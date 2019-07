Salvataggi nelle acque territoriali della Libia Migranti, la sfida delle ong a Salvini: sono 3 le navi in mare Il veliero Alex & co di Mediterranea, con oltre 50 bordo. La Alan Kurdi di Sea Eye con 65 a bordo, protagonista oggi di un intervento in acque libiche. La spagnola Open Arms. Sulla Alex il Viminale conferma l'accordo tra Italia e Malta: La Valletta accoglierà i migranti, l'Italia ne riceverà 55 da Malta. Quanto alla Alan Kurdi è in arrivo il divieto di ingresso in acque italiane

I migranti a bordo del veliero Alex di Mediterranea

I sequestri disposti dalla magistratura - italiana e maltese - avevano per un breve periodo reso il Mediterraneo centrale "ong-free". Ma ora, la 'flotta' umanitaria in mare è forte di ben tre unità: il veliero Alex & co di Mediterranea saving humans, la Open Arms della organizzazione spagnola Proactiva Open Arms, la Alan Kurdi della tedesca Sea Eye.



Una vera e propria sfida alla politica dei porti chiusi del ministro dell'Interno Matteo Salvini. E con l'aumento delle partenze di barconi e gommoni dalla Libia in fiamme c'è dunque da attendersi un'estate all'insegna dei bracci di ferro tra Italia e ong.

La prima nave di Mediterranea, la Mare Jonio, si trova ancora sotto sequestro al porto di Licata. La ong ha quindi fatto partire martedì scorso il veliero Alex & co, una barca civile battente bandiera italiana, "attrezzata non per attività di search and rescue ma solo per offrire un primo soccorso laddove venissero intercettati naufraghi in pericolo". Ed è quello che è successo ieri: la Alex ha salvato 45 migranti in difficoltà e ora si trova vicino a Lampedusa in attesa di un ok allo sbarco. Con lei c'è anche la Open arms - bandiera spagnola - già protagonista nei mesi scorsi di salvataggi e polemiche.



"Vista la totale assenza di organizzazioni nella zona che possano documentare quello che sta accadendo e garantire un intervento rapido in caso di necessità - la posizione della ong - la nostra missione è quella di proteggere con la nostra presenza le persone in pericolo di vita, fin quando le autorità preposte non ci sostituiranno".



E c'è poi la Alan Kurdi - bandiera tedesca - protagonista oggi di un intervento di soccorso in zona sar libica. La nave prende il nome dal bambino siriano di tre anni morto annegato e ritrovato su una spiaggia turca il 2 settembre del 2015.



Salvini, il giorno dell'arresto della comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, aveva lanciato un avvertimento per indicare cosa sarebbe toccato alle organizzazioni umanitarie: "ong avvisate, mezze salvate: maxi multa, sequestro dell'imbarcazione, divieto dell'ingresso nelle acque territoriali e - in caso di disubbidienza - arresto". Poi la decisione del gip di Agrigento che non ha convalidato l'arresto di Carola ha dato nuovo vigore alle ong che in questi giorni sono in piena attività nel Mediterraneo centrale. Prevedibile altro lavoro per procure e governi.



Viminale: con Malta accordo totale, accoglierà migranti su nave Alex. Divieto ad Alan Kurdi

Accordo totale tra Italia e Malta. La Valletta è disponibile ad accogliere gli immigrati a bordo della Alex e Roma ne riceverà altrettanti da Malta per lasciare invariata la pressione dell'accoglienza sull'isola. Lo fanno sapere fonti del Viminale. Per quanto riguarda la Alan Kurdi il Viminale sta predisponendo il divieto di ingresso in acque territoriali italiane. La nave, indicano al ministero,"potrà fare rotta verso la Tunisia o verso la Germania". "Anche in questo caso, la posizione del governo italiano è perfettamente coincidente con quella di Malta. Due Paesi che stanno subendo, ormai da anni, l'indifferenza e l'incapacità dell'Unione europea".

Difesa: navi militari pronte trasbordo a Malta

"Nell'ambito della massima collaborazione istituzionale, abbiamo informato il Viminale chela Marina Militare è a disposizione per il trasbordo dei migranti a Malta. Come sempre detto la Difesa è uno strumento al servizio del Paese e delle altre istituzioni. Il governo è al lavoro per individuare una soluzione quanto prima e da parte nostra c'è il massimo sostegno. Le leggi dello Stato italiano si rispettano". Così fonti della Difesa sentite telefonicamente dall'Ansa.

Mediterranea smentisce: "Nessuna nave in arrivo"

Ma Mediterranea ha smentito "con decisione e amarezza" che sia in programma una operazione di trasferimento su navi maltesi dei migranti soccorsi e salvati ieri nella zona SAR libica."Purtroppo - ha affermato da bordo della nave 'Alex' Alessandra Sciurba, portavoce della piattaforma umanitaria italiana Mediterranea - non c'e' nessuna nave delle Forze Armate in arrivo da Malta per trasbordare e prendersi in carico le 54 persone che sono a bordo del nostro veliero." "Il nostro capo missione - ha proseguito la portavoce di Mediterranea - ha appena parlato con il Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma il cui responsabile ha affermato che non c'e' alcuna intenzione di organizzare il trasferimento con mezzi militari maltesi o italiani".



A bordo della Alex "la situazione si sta deteriorando"

"Intanto - ha concluso Sciurba - la condizione di donne, bambini e uomini a bordo della Alex, ancora bloccata al largo di Lampedusa, si sta rapidamente deteriorando. La concessione di un porto sicuro di sbarco e' urgente".

Salvini: "Ong capricciosa"

Da Trieste il Ministro dell'interno Salvini fa sapere di aver firmato questa notte l'ordinanza che vieta all'imbarcazione ingresso, sosta e transito nelle acque italiane. "È da questa notte che ho a che fare con una Ong capricciosa", argomenta Salvini. "Malta li aspetta e il mare è calmissimo e se anche questa volta non vogliono andare è chiaro che si tratta di traffico di esseri umani e non di salvataggio di migranti", dice il ministro in un intervento trasmesso in diretta da Rainews24.



Di Maio: "Giusto che Alex vada a Malta. Incoscienti in barca a vela"

Sul caso interviene anche il vicepremier e ministro per lo Sviluppo economico, Luigi Di Maio. "E' giusto che queste persone vadano a Malta. E' un grande show di speculazione politica: c'è chi se ne avvantaggia dicendo no alle entrate e c'è chi se ne avvantaggia dicendo vogliamo entrare", aggiunge Di Maio a margine del Villaggio Coldiretti a Milano, secondo il quale "i parlamentari del Pd si stanno già mettendo il costume per salire su quest'altra nave"."Incoscienti questi delle Ong che utilizzano una barca a vela per andare in Libia, prendere delle persone e venire in Italia.".



Ore di tensione

Prima ancora che fosse annunciata l'intesa con Malta c'era stata tensione tra la ONG e il governo italiano "Alle 4 di stamattina - affermano dalla ong - la nave Alex e' arrivata al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa, ma un Decreto dei Ministri dell'Interno ci vieta l'ingresso. Abbiamo risposto che Alex, per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non e' in grado di affrontare la traversata verso Malta. Ma siamo disponibili a trasferire i naufraghi su motovedette maltesi o della Guardia costiera italiana".



"Pronti a sbaracare i migranti a Malta. Ma vengano a prenderli"

"Pronti a sbarcare a Malta le 54 persone salvate ieri in acque internazionali". Lo afferma Alessandra Sciurba, la portavoce di Mediterranea Saving Humans, a bordo della nave Alex. "È sufficiente che le Guardie Costiere maltese e italiana organizzino con le loro motovedette il trasferimento dalle acque di Lampedusa al porto de La Valletta", ha aggiunto spiegando che "il veliero Alex non è in grado di navigare per oltre cento miglia".



Salvini: "Se non vanno a Malta è pirateria"

"Gli amici di Malta hanno dato la disponibilita' ad accogliere Mediterranea con i migranti a bordo. C'e' un porto sicuro, un porto europeo, se questa nave dei centri sociali disobbedisce anche a un'indicazione di un'autorita' europea e' di una gravita' assoluta". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervistato dal Gr1. "L'ong dice di non poter andare avanti? Eh amici miei allora e' evidente che si tratta di un atto di pirateria" ha aggiunto Salvini.





"Tutti i 54 naufraghi sono stati salvati e si trovano adesso a bordo della Alex Mediterranea. Tra loro 11 donne, tre delle quali sono incinte, e 4 bambini. La motovedetta libica è arrivata tardi, prima ha intimato l'alt, poi si è allontanata dalla scena. Siamo enormemente felici di aver strappato 54 vite umane all'inferno della Libia. Adesso serve subito un porto sicuro".



I fatti

La nave Alex di Mediterranea Saving Humans ha recuperato 54 naufraghi che si trovavano a bordo di un gommone nel Mediterraneo, in acque territoriali libiche. Alex è giunta sul posto prima della motovedetta della Guardia costiera libica che secondo quanto comunicato dalle autorità italiane coordinava l'evento Sar. La motovedetta libica però, spiega Mediterranea, "è arrivata tardi, prima ha intimato l'alt, poi si è allontanata dalla scena. "Adesso serve subito un porto sicuro" spiegano da Mediterranea. Se la motovedetta della Guardia costiera libica fosse giunta per prima sul posto, i naufraghi sarebbero stati ricondotti in Libia, dove ieri almeno 70 migranti sono morti sotto al bombardamento di un centro di detenzione a Tajoura, fuori Tripoli, da parte delle forze del generale Haftar: oggi l'Onu ha denunciato, secondo informazioni raccolte, che le guardie carcerarie hanno sparato sui migranti che tentavano di fuggire, e il presidente Al Serraj ha ipotizzato di chiudere i centri di detenzione per migranti "per tutelare le loro vite".Secondo la portavoce di Mediterranea Alessandra Sciurba, che si trova a bordo della Alex, "la Libia non è un porto sicuro. Non lo è da tempo, lo ripetiamo da mesi, mentre le istituzioni e i Governi europei si voltano dall'altra parte. Con quell'indifferenza che è complice della tragedia che là si sta compiendo".



Nuovo mini sbarco in nottata

Nuovo mini sbarco in nottata a Lampedusa, dopo quello di ieri sera con 55 persone recuperate dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria. Intorno alla mezzanotte è approdato direttamente in porto l 'ennesimo barchino con a bordo 14 migranti, tra i quali due donne e 4 bambini.