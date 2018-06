Appelli al Ministro dell'Interno Migranti, ministro danese a Salvini: "Accogliete i migranti a bordo del cargo Maersk" Il ministro dell'Immigrazione danese, Inger Stjberg, ha scritto. "Erano migranti in cammino verso l'Italia, vengano accolti". Il sindaco di Pozzallo: "Salvini consenta l'attracco per motivi umanitari". Garante detenuti: "Privati della libertà"

Il ministro dell'Immigrazione danese, Inger Stjberg, ha inviato una lettera al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in cui chiede al governo italiano che accolga il centinaio di migranti che, da giorni, attendono di sbarcare dalla nave danese, Alexander Maersk . "Spero che il governo italiano faccia ordine e che i migranti non debbano ancora attendere in nave. Erano migranti in cammino verso l'Italia, per questo è necessario che l'Italia li accolga", ha detto la ministra. Stjberg non ha parlato di tempi ma ha detto che la decisione deve essere "rapida".

Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha lanciato un appello al ministro dell'Interno Matteo Salvini affinché consenta l'attracco in porto della nave cargo battente bandiera danese 'Alexander Maersk' con 108 migranti. "Non voglio entrare nel merito delle ragioni del ministro - dice Ammatuna - che debbono essere rispettate perché provengono dalla massima autorità per la sicurezza e l'ordine pubblico ma chiedo che soltanto per motivi umanitari si consenta l'attracco nella struttura portuale della nave cargo che non ha le caratteristiche adatte ad ospitare un così alto numero di persone che sono rimaste all'addiaccio sotto la pioggia torrenziale di queste ore".



''E' l'intera città di Pozzallo che chiede un gesto di umanità nei confronti di chi sta soffrendo - aggiunge - La popolazionedi Pozzallo additata da tutti come modello di accoglienza, è sempre stata e rimane della parte della legalità ma al contempo davanti ai patimenti di tante donne e bambini non riesce a rimanere inerte ed insensibile"."Si trovano di fatto privati della libertà personale" i migranti a bordo della nave container Alexander Maersk. E' per questo che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma, ha scritto una lettera al Comandante generale della Guardia Costiera, Ammiraglio Giovanni Pettorino, con cui chiede "urgenti informazioni sugli ordini impartiti relativamente alla impossibilità di approdo della nave container". Il Garante ha altresì richiesto "informazioni sulle condizioni generali e lo stato di salute delle persone a bordo. La finalità della richiesta è la duplice tutela delle persone coinvolte e dei loro diritti fondamentali, nonché dello Stato italiano di fronte a ogni possibile rilievo in sede internazionale circa la situazione in essere.