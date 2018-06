Migranti, naufragio nell'Egeo. Nove morti, tra cui sei bambini Il motoscafo su cui viaggiavano è affondato al largo delle coste turche. Nove le vittime, una persona è ancora dispersa

Condividi

Sono morti in nove, sei di loro erano bambini. Sono morti dopo che il motoscafo sul quale viaggiavano è affondato al largo delle coste turche. I migranti cercavano di raggiungere le coste eruopee. E l'approdo più vicino sarebbe stato la piccola isola greca di Kastellorizo, di fronte alla cittadina turca di Kas.In base a quanto si è appreso, dall'agenzia di stato turca, Anadolu, il motoscafo ha registrato un'avaria nel distretto di Demre, nel golfo diAntalya, luogo molto frequentato dai turisti. Cinque persone sono state tratte in salvo e una è tuttora dispersa. Le vittime sono due uomini, una donna e sei bambini. Le identità e le nazionalità delle vittime non sono state rese note.Nel 2015 erano stati più di un milione i profughi siriani che avevano raggiunto la Grecia passando dalla Turchia, ma l'anno successivo un accordo dell'Ue con Ankara per i rimpatri dei migranti irregolari ha drasticamente ridotto gli sbarchi nelle isole greche dell'Egeo (meno di 11mila nei primi cinque mesi del 2018).