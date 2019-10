A poche miglia dalla costa Migranti: naufragio a Lampedusa, recuperati i cadaveri di due donne, 22 superstiti Un barchino con a bordo una cinquantina di migranti ha fatto naufragio in nottata a poche miglia dalle coste di Lampedusa. Guardia costiera e Guardia di finanza hanno recuperato finora i cadaveri di due donne e 22 superstiti, ed hanno avvistato altri due corpi. Secondo i sopravvissuti, fra i dispersi ci sarebbero 8 bambini. Open Arms riferisce di avere salvato nella notte 40 persone, fra le quali un bambino e un neonato, su un'altra barca

Migranti a Lampedusa (Ansa, foto d'archivio)

Condividi

Un naufragio sarebbe avvenuto in nottata a poche miglia dalle coste di Lampedusa. Sul posto stanno operando le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, che hanno recuperato fino ad ora i cadaveri di due donne e 22 superstiti - tra i quali donne e bambini -, che sono stati già trasferiti in porto.I soccorritori hanno individuato altri 2 corpi al largo di Lampedusa e si stanno avvicinando per recuperarli.Nelle operazioni di soccorso sono impegnati, oltre alle unità navali della Guardia costiera e della Guardia di finanza, anche un elicottero delle Fiamme gialle che sta sorvolando la zona del disastro, a meno di un miglio dalla costa.I cadaveri delle due donne sono stati sbarcati sul molo Favaloro alle 4:30 da una motovedetta della Capitaneria di porto. Alle 4:55 altre due motovedette della Guardia di finanza sono rientrate in porto con i 22 superstiti.Le condizioni meteo nel Canale di Sicilia sono in netto peggioramento e le previsioni per i prossimi giorni sono proibitive.C'erano una cinquantina di migranti a bordo del barchino che è naufragato al largo di Lampedusa, 22 dei quali sono stati tratti in salvo e due recuperati cadavere.Secondo una prima ricostruzione, quando sono arrivate le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza per procedere al trasbordo i migranti si sono spostati tutti da un lato e, complice il mare mosso, hanno fatto ribaltare l'imbarcazione.