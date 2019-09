L'incidente è avvenuto nei pressi dell'isola di Oinousses Migranti, naufragio nell'Egeo: morti un bimbo e un neonato, 4 dispersi La guardia costiera greca è riuscita a salvare altre persone. Tra queste, quattro bambini, cinque uomini e tre donne

Foto di repertorio

Un'imbarcazione con a bordo migranti si è ribaltata nel Mar Egeo nei pressi della piccola isola greca di Oinousses, fra Chio e la costa della Turchia, e sono morti un bambino e un neonato. Altre quattro persone risultano disperse: si pensa che si tratti di due bambini, un uomo e una donna.La Guardia Costiera ellenica ha già recuperato i corpi dei due bambini: secondo la testimonianza dei passeggeri, 12 dei quali sono stati tratti in salvo, ma mancano ancora all'appello altre quattro persone. Continuano quindi le operazioni di ricerca e salvataggio con la partecipazione di un elicottero e un aereo. Ignote le cause della tragedia: al momento dell'incidente le condizioni meteo erano buone.Centinaia di migranti e rifugiati sono morti negli ultimi anni nel tentativo di attraversare il Mar Egeo in piccole imbarcazioni. Più di 50 persone sono annegate dall'inizio dell'anno, secondo l'Oim. La Grecia ospita circa 70.000 rifugiati e migranti, principalmente siriani, fuggiti dal loro Paese dal 2015. In base a un accordo concluso nel 2016 tra la Turchia e l'Unione europea, la Turchia ha posto fine ai flussi di migranti verso le cinque isole greche più vicine alla sua costa, in cambio di 6 miliardi di dollari. Ma il numero di arrivi è aumentato costantemente negli ultimi mesi. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha dichiarato questa settimana che circa 3.000 persone sono arrivate dalla Turchia nei giorni scorsi, aumentando la pressione sulle strutture di accoglienza già sovraffollate.