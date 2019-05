Naufragio al largo della Tunisia: almeno 70 morti Migranti, sequestrata la nave Mare Jonio a Lampedusa La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo. I migranti sono già stati fatti sbarcare



(Foto twitter @RescueMed)

I 30 naufraghi salvati ieri dal mare e dalla guerra sono sbarcati a Lampedusa. Benvenuti in Europa #MareJonio pic.twitter.com/rGgIqKaKze — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 10 maggio 2019