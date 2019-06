Salvataggio nel Mar Mediterraneo Migranti, nave Marina militare domani a Genova a Calata Bettolo Nave Cigala Fulgosi ha soccorso 100 migranti tra cui 23 minori e 17 donne. Salvini: accordi con Vaticano e Paesi europei affinché non rimangano in Liguria

Nave Cigala Fulgosi (Ansa/frame video da Sea Watch)

Condividi

La nave della Marina Militare Cigala Fulgosi arriverà al porto di Genova domani mattina tra le 9 e le 10 e attraccherà a Calata Bettolo, dove dalle 6 sarà allestita una struttura mobile per screening sanitari e l'identificazione delle persone. Lo ha detto il prefetto Fiamma Spena al termine della riunione che si è tenuta in prefettura, convocata per gestire l'arrivo della nave.Il prefetto ha precisato che le persone saranno accompagnate in quelle che saranno destinazioni comunque provvisorie, non escludendo che per un breve periodo qualcuno dei profughi possa restare in Liguria in attesa che il Viminale trovi accordi con altri Stati per la destinazione definitiva. "Il ministero - ha detto Spena - ha stabilito che dopo sarà fatto un piano definitivo".La nave della Marina militare giovedì scorso ha soccorso un gommone, al largo delle coste libiche, con a bordo 100 migranti tra i quali 23 minori e 17 donne."Domani il mio obiettivo, quando questa nave arriverà a Genova, è di avere accordi con Paesi europei e con il Vaticano in modo tale che non ci sia solo un immigrato a carico e spese degli italiani". Lo ha detto, a Potenza, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Dal ministero dell'Interno trapela che la scelta di Genova è un modo per "alzare l'attenzione sulla vicenda e chiamare alla responsabilità partner europei, a partire dalla Francia, che non possono continuare a far finta di nulla e lasciare l'Italia da sola a gestire il problema".