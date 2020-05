164 migranti trattenuti a bordo della nave della ong spagnola Giunta Senato, atteso il voto sull'autorizzazione a procedere per Salvini. Italia viva non partecipa L'accusa è di sequestro di persona aggravato per il caso Open Arms

Sono ripresi questa mattina, dopo la seduta di ieri sera, i lavori della giunta per le Immunità del Senato (presieduta da Maurizio Gasparri, FI) che dovrà decidere sulla richiesta arrivata dai magistrati di Palermo di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per la vicenda dei migranti della nave Open Arms.Salvini è accusato dal Tribunale di Palermo dei reati di sequestro di persona aggravato e rifiuto di atti di ufficio. Il voto è atteso in tarda mattinata.Italia viva non parteciperà alla votazione sulla relazione con cui il presidente della Giunta per le immunità del Senato, Maurizio Gasparri, propone di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere."Iv ha deciso di non partecipare al voto sulla vicenda OpenArms: ci rimettiamo dunque all'aula. Non c'è stata a nostro parere un'istruttoria seria, così come avevamo richiesto sia in questo caso che nella precedente vicenda Gregoretti. La otivazione principale per cui Italia Viva decide di non partecipare al voto risiede però nel fatto che, dal complesso della documentazione prodotta, non sembrerebbe emergere l'esclusiva riferibilità all'ex ministro dell'Interno dei fatti contestati": così il capogruppo IV in Giunta per le autorizzazioni del Senato, Francesco Bonifazi.Con la decisione dei 3 senatori di Italia viva di non partecipare al voto sulla vicenda Open Arms, la relazione con cui il presidente della Giunta per le immunità del Senato propone di respingere la domanda di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini dovrebbe essere approvata con 12 voti favorevoli e 8 contrari.Contro il processo, infatti, dovrebbero pronunciarsi i 4 senatori di Forza Italia, i 5 rappresentanti della Lega, Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, Meinhard Durnwalder delle Autonomie e anche Mario Giarrusso, ex M5s ora nel Misto. Contro la relazione, invece, si dovrebbero esprimere i 5 senatori M5s, Pietro Grasso di Leu, Anna Rossomando del Pd e Gregorio De Falco del Misto.L'ex ministro dell'Interno è indagato dall'ufficio inquirente di Agrigento per aver impedito lo sbarco e aver trattenuto per alcuni giorni a bordo della nave della ong spagnola 164 migranti soccorsi in zona SAR libica nell'agosto 2019.