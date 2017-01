Cona Migranti, rivolta centro prima accoglienza nel Veneziano dopo morte giovane. Assediati 25 operatori "All’interno, prigionieri fino a notte fonda - scrive il Corriere - 25 operatori che sono stati lasciati uscire solo intorno alle 1.40 della notte"

RIfugiati in un centro di accoglienza (archivio)

Le prime luci del giorno sembrano aver riportato la calma all'interno del centro di accoglienza di Cona, in provincia di Venezia. I 25 volontari della Cooperativa che gestisce la struttura e barricati in alcuni container sono stati fatti uscire.La giovane donna della Costa d'Avorio, la cui morte improvvisa aveva dato la stura ai disordini si chiamava Sandrine Bakayoko ed era in attesa di una risposta alla domanda di asilo politico. Sale nel frattempo la polemica sui ritardi: la 25enne si sarebbe sentita male, secondo i suoi compagni, verso le 8 di mattina, i soccorsi sarebbero arrivati alle 14. Dall'ospedale di Piove di Sacco fonti sanitarie affermano che l'automedica è partita non appena è giunto l'allarme.I Carabinieri e Polizia erano intervenuti per lo scoppio di una rivolta in seguito alla morte della ragazza. I migranti in protesta avrebbero acceso roghi e avrebbero tenuto bloccati 25 operatori all'interno della ex base militare."Intorno alle 17 i migranti si sono presi l'intera ex base missilistica, hanno spento le luci e dato fuoco a dei bancali - aveva scritto nella notte il Corriere -. E gli operatori si sono dovuti barricare nei container e negli uffici". "Siamo rimasti al freddo e al buio - dice uno degli operatori, sentiti dal Corriere -. Se tentassimo di riavviare l'impianto di illuminazione esterno rischieremmo di essere aggrediti. Ogni tanto qualcuno prende a pugni la porta, siamo terrorizzati. Urlano e alcuni di loro hanno in mano delle spranghe. Ci hanno detto: 'stanotte dormirete qui'". Le forze dell'ordine, afferma il quotidiano, hanno avviato una mediazione. "Per ora è più sicuro che restino lì dentro - avrebbe detto al quotidiano uno dei carabinieri intervenuti -. La protesta sta scemando, appena ci saranno le condizioni per farli uscire senza pericoli li accompagneremo fuori". La protesta è scoppiata dopo la morte di una ragazza trovata priva di conoscenza in un bagno della struttura: i migranti denunciano un ritardo nei soccorsi.