Meeting Rimini Migranti sgomberati, cardinale Parolin: violenza non accettabile da nessuna parte

"Quelle immagini non possono che provocare sconcerto e dolore, soprattutto dalla violenza che si manifestata. E la violenza non è accettabile da nessuna parte": lo dice il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin a margine del Meeting di Cl riferendosi allo sgombero di piazza Indipendenza. "Per questo - sostiene il Cardinale Parolin - credo che, da quello che ho visto e da quello che ho letto, ci sia la possibilità di fare le cose un po' meglio, fare le cose bene, perchè ci sono le regole. Adesso, per esempio, ho visto che ci sarà questo impegno a trovare per queste persone delle abitazioni alternative prima di arrivare a questi estremi. Io penso che se c'è buona volontà si possono trovare le soluzioni senza arrivare a queste manifestazioni cos spiacevoli", conclude."Ho visto ieri quel video che hanno trasmesso in televisione. Evidentemente non può non preoccupare, soprattutto per questo odio insensato'". Lo dice il cardinale Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin riferendosi al video di minacce al Papa. "Io credo - rileva, arrivando al Meeting di Cl - che in Vaticano non ci sono misure addizionali, per quanto io sappia si continua con lo stesso livello di attenzione e di sicurezza che c'è stato di questi tempi".