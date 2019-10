Tragedia a un miglia dalla costa Lampedusa, si ribalta barchino con 50 migranti. Recuperate le salme di 13 donne Le bare di legno sono allineate sul molo 'Favaloro'. Secondo il racconto dei superstiti, 22, a bordo c'erano anche 8 bambini. Continuano le operazioni di ricerca, si indaga per omicidio colposo

Il molo 'Favaloro' a Lampedusa

Il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella è arrivato al molo 'Favaloro' di Lampedusa, dove nella notte si è consumata un'altra tragedia del mare: un barchino con a bordo una cinquantina di migranti si è ribaltato a un miglio dalla costa, mentre le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza stavano per procedere al loro trasbordo. I migranti si sono spostati tutti da un lato e, complice il mare mosso, hanno fatto ribaltare l'imbarcazione.

Al momento, sono 13 le salme recuperate. Tutte donne. E secondo il racconto dei superstiti, 22, a bordo c'erano anche 8 bambini. Le prime bare di legno sono state adagiate sul molo, una accanto all'altra. Una scena straziante, che ricorda il drammatico anniversario del 3 ottobre 2013, quando al largo di Lampedusa morirono 368 persone. In 20 sono rimaste disperse.

Vella è giunto sull'isola per seguire direttamente le operazioni di recupero delle salme in stretto contatto con le forze dell'ordine. La procura della Repubblica di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per naufragio e omicidio colposo. L'attività di ricerca dei dispersi prosegue.