Migranti, Istat: nel 2015 in italia 83mila richieste di asilo

Nel 2015 il numero di persone che hanno fatto richiesta di asilo politico in un paese europeo è più che raddoppiato rispetto all'anno precedente, superando ampiamente il milione di persone (1.257.030). Lo rende noto l'Istat in un Report statistico, citando dati Eurostat.Il Paese nel quale è stato presentato il maggior numero di domande è la Germania (441.800, il 35% del totale dell'Unione Europea), seguita da Ungheria (174.435), Svezia (156.110) e Austria (85.505). Al quinto posto l'Italia, con 83.245 richieste (il 7% del totale europeo).Quasi un richiedente asilo su tre in Europa proviene dalla Siria, ma nel caso italiano la quota più elevata di domande spetta alla Nigeria.Le prime istanze esaminate in Europa nel 2015 sono state 592.680; di queste, 71.345 hanno riguardato l'Italia. La protezione è stata garantita, in varie forme, nel 52,5% dei casi. Il tasso di riconoscimento varia notevolmente a seconda del paese dove l'istanza è stata presentata: tra i paesi con almeno 1.000 domande, l'Ungheria con soltanto il 15% di istanze accolte è il paese con il tasso più basso di riconoscimento mentre la Danimarca è quello che esprime più frequentemente un parere favorevole (81% dei casi esaminati). L'Italia (42%) presenta un tasso di riconoscimento inferiore alla media; la percentuale è ancora più bassa per il riconoscimento dello status di rifugiato (5%) a fronte del 55% della Germania. Naturalmente il dato è fortemente influenzato dalla diversità dei paesi di origine dei flussi che interessano i vari Stati europei.