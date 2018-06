Migranti, Parigi accusa: "Italia cinica e irresponsabile" Migranti. Salvini: spero arrivino scuse dalla Francia. Aquarius in navigazione verso Valencia Il ministro dell'Interno attacca: non prendo lezioni di umanità. Poi replicando alle critiche provenienti dai banchi del Pd: "Se qualcuno preferisce il business accomodatevi in una cooperativa, non in un'aula del Senato". Arrivata intanto a Catania la nave 'Diciotti' della Guardia Costeria, con 937 migranti a bordo e due cadaveri.

"Io sono stufo di questi morti di Stato. Sono stufo dei bambini che muoiono nel Mar Mediterraneo perchè qualcuno in Italia li illude che c'è un futuro". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, con forza, durante l'intervento in Aula, in Senato, riferendo del caso della nave Aquarius. Salvini ha parlato a braccio prima di leggere la relazione, come da lui sottolineato, stilata dai suoi uffici. Ed ha aggiunto: "Spero che arriveranno le scuse della Francia. Non abbiamo niente da imparare da nessuno in termini di solidarietà. La nostra storia di generosità e di volontariato non merita di essere apostrofata in questi termini da esponenti del governo francese che spero diano scuse".



"Se qualcuno preferisce il business accomodatevi in una cooperativa, non in un'aula del Senato", prosegue ancora il ministro dell'Interno, replicando in aula al Senato alle critiche provenienti dai banchi del Pd. Compare qualche cartello. Salvini li liquida cosi': ""Non mi dà fastidio Macron figuriamoci dei cartelli in Aula...".

Aquarius in navigazione verso Valencia

E' partita ieri sera, la nave dei migranti Aquarius naviga ora verso Valencia, scortata da due unità italiane. Sui migranti è scontro tra Roma e Parigi: Macron accusa l'Italia di "cinismo e irresponsabilità"; "non accettiamo lezioni ipocrite", replica Palazzo Chigi. E la Farnesina convoca l'ambasciatore francese.



Salvini: francesi chiedano scusa

"Mi sembra che proprio in questi minuti l'ambasciatore francese sia stato convocato dal nostro ministro degli Esteri che, a nome del popolo italiano, chiederà spiegazioni degli insulti non solo al Governo ma a un popolo che è tra i primi al mondo per generosità, accoglienza, volontariato: se i francesi avranno l'umiltà di chiedere scusa, pari e patta e amici come prima". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea di Confesercenti. "Insulti da chi respinge e chiude i ponti non li accettiamo", ha sottolineato Salvini.



Il ministro dell'Interno oggi sul suo profilo Facebook è tornato a sottolineare che: "I francesi fanno i fenomeni ma hanno respinto più di diecimila persone alle frontiere con l'Italia, tra cui moltissime donne e bambini. Sommessamente ricordo poi che, sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l'instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia". Cosi il ministro dell'Interno Matteo Salvini su Facebook commenta un articolo, che linka, in cui si riportano le durissime critiche arrivate ieri dalla Francia alla sua gestione della vicenda della nave Aquarius."L'Italia oggi e' tornata centrale e ha risvegliato l'Europa, spero che tutti i Paesi diano il loro contributo per l'obiettivo comune: difesa delle frontiere esterne, difesa del Mediterraneo", conclude.



Toninelli: continueremo a salvarli ma non più da soli

"Le vite le abbiamo salvate e continueremo a salvarle ma non possiamo farlo da soli. Malta era il porto più vicino e doveva aprire". Lo ribadisce il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli durante il collegamento con Radio Anch'io su Rai Radio1.





"L'Italia non ha chiuso i porti - ribadisce il ministro - L'Italia, nel caso specifico, ha chiesto a Malta di aprire i porti nel rispetto del diritto marittimo internazionale. Perché dopo che avevamo salvato i 629 richiedenti asilo che erano sui gommoni, li abbiamo caricati sulla nave Aquarius, il porto più vicino e più sicuro era quello de La Valletta, questo abbiamo fatto. Ed è per questo che abbiamo atteso alcune ore lì fermi ma sempre in sicurezza. Su quella nave dell'Ong c'erano i medici italiani, i viveri italiani che noi abbiamo costantemente controllato".



Toninelli poi sottolinea, commentando il caso della nave della Marina statunitense che ha raccolto 41 naufraghi ma che Seawatch si rifiuta prendere a bordo senza la certezza di un porto dove sbarcarli: “Il luogo di salvataggio può non essere necessariamente un porto. Può anche essere una nave ad esempio una nave battente bandiera tedesca o britannica. Si faranno degli accordi, si cambierà il regolamento di Dublino, si metteranno i migranti in sicurezza, poi si metteranno su degli aerei e si sposteranno nel paese in base alla bandiera della nave”.

Arriva a Catania la nave Diciotti

E' arrivata nel porto di Cataniala nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo 932 migranti salvati durante sette operazioni di soccorso al largo della Libia. Nell'imbarcazione ci sono anche due cadaveri recuperati duranti gli interventi di salvataggio.



Cinque dei migranti, quattro donne incinte e un minorenne,sono stati già trasferiti in ospedali siciliani di Agrigento ePalermo con elicotteri del 118, dopo un primo trasbordo aLampedusa. Sul molo è pronto il personale per lo sbarco e sono presentia nche investigatori della squadra mobile della Questura delegatidalla Procura distrettuale di Catania a svolgere le indagini delcaso.