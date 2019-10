Giovedì dal Papa Mike Pompeo è a Roma: visita di quattro giorni in Italia

Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo è arrivato a Roma, per una visita di quattro giorni in Italia. Il volo speciale, un boeing 757 dell'Us Force, con a bordo Pompeo è atterrato sulla pista dell'aeroporto militare di Ciampino alle 11.22.



All'aeroporto militare di Ciampino Mike Pompeo, dopo essere sceso dalle scalette del'aereo, è stato accolto, tra gli altri, dall'ambasciatore Usa in Italia, Lewis Eisenberg, dall'ambasciatrice Usa presso la Santa sede, Callista Louise Gingrich e dal vice capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, Stefano Zanini. Subito dopo il Segretario di Stato Usa è salito a bordo di una vettura blindata che, seguita da un lungo corteo di auto, ha lasciato alle 11.40, sotto scorta, lo scalo romano. Rigide e scrupolose le misure di sicurezza all'aeroporto di Ciampino per l'arrivo della personalità.

Gli incontri

Pompeo in Italia incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nell'ambito di una missione in Europa che sino al 6 ottobre lo porterà anche in Macedonia, Montenegro e Grecia.



Dal Papa giovedì

E' fissata per giovedì prossimo, 3 ottobre, nel pomeriggio, l'udienza in Vaticano di papa Francesco al segretario di Stato americano Mike Pompeo. Domani in Vaticano, nell'Aula del Sinodo, Pompeo parteciperà al Simposio "Pathways to achieving human dignity. Partnering with faith-based organizations", e nel quadro dei lavori incontrerà il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e il segretario per i Rapporti con gli Stati, mons. Paul Richard Gallagher.



In Abruzzo

La visita in Italia si concluderà con una tappa a cui il segretario di Stato tiene molto, quella in Abruzzo, la terra d'origine della sua famiglia: i bisnonni infatti emigrarono negli Stati Uniti da Caramanico Terme, in provincia di Pescara. Venerdì 4 Pompeo lascerà l'Italia per proseguire il tour europeo.