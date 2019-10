Esordirebbe domenica 20 contro il Lecce Spalletti verso la panchina del Milan. Giampaolo vicino all'esonero Il tecnico toscano deve rescindere il contratto con l'Inter

Luciano Spalletti è vicino alla panchina del Milan. Si tratterebbe del nono allenatore in sette anni a guidare la squadra rossonera di Milano. Sembra che il tecnico toscano, le ultime due stagioni a guida dell'Inter, abbia detto sì alla società del presidente Paolo Scaroni, trovando l'accordo.Spalletti ora deve rescindere il contratto con i nerazzurri, a cui è legato fino al 2021. Il Milan può approfittare della pausa del campionato per le nazionali, con la squadra che non si allena né oggi, lunedì 7 ottobre, né martedì e mercoledì, per chiudere la pratica e ufficializzare l'approdo del tecnico. Ecco perché il club di via Aldo Rossi vuole chiudere tutto nel breve con Marco Giampaolo, attuale mister del Milan, ancora a Milano.In mattinata, nel programma di Radio Uno, Radio Anch'io Sport, è intervenuto l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, che dopo aver parlato del match dei nerazzurri con la Juventus, ha commentato anche le voci sul futuro del tecnico toscano: "Ha tanti pregi e forse vuole rifarsi da una situazione non felicissima all’Inter, nonostante il quarto posto”.Il cambio di allenatore del Milan permetterebbe a Spalletti di allenare almeno 10 giorni il gruppo, prima di scendere in campo domenica 20 ottobre nella sfida di San Siro delle 20:45 contro il Lecce. Per lui si tratterebbe di un ritorno al Giuseppe Meazza, ma questa volta sulla panchina del Milan.