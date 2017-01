L'omicidio Il cadavere coperto e disteso sul letto: giallo sulla donna trovata morta a Milano La porta dell'appartamento era aperta, sulla testa un'ampia ferita. La vittima lavorava in un istituto per stranieri. E ora si cerca l'arma del delitto

Manca ancora l'arma e anche il quadro generale lascia molti dubbi sullo scenario nel quale è maturata la sua tragica fine.Tiziana Pavani, 55 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento in via Bagarotti, a Milano, con una ferita al sopracciglio. La polizia è intervenuta su chiamata di un vicino di casa che ha sentito un forte odore di gas provenire dall'appartamento della vittima.La polizia ha perlustrato il cortile di via Bagarotti 44, un grosso complesso di edifici nella periferia di Milano, in zona Baggio. Al quarto piano della palazzina centrale, in un monolocale di una quarantina di metri quadrati, e' stata trovata morta Tiziana, distesa nel suo letto, vestita e coperta, con una grossa ferita al cranio. Gli agenti hanno perlustrato il giardino e i locali dell'androne dove si trovano i cassonetti dell'immondizia in cerca, probabilmente, del corpo contundente con cui e' stata colpita.Secondo quanto si apprende da fonti investigative, l'appartamento aveva la porta aperta.Tiziana Pavani lavorava in un istituto di lingua italiana per stranieri in via Paganini, a Milano. In passato risulta che abbia lavorato come segretaria in una scuola per l'infanzia in zona Baggio. Era separata da alemno 15 anni e viveva con due gatte.