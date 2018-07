Palazzo Reale Precipita da scala durante allestimento mostra a Milano, muore collaboratore di Agostino Bonalumi 69 anni, la vittima stava allestendo a Palazzo Reale la mostra che sarà inaugurata il prossimo 13 luglio. Da anni collaborava con il pittore cui è dedicata l'antologica

​Stava lavorando all'allestimento della mostra quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da circa quattro metri d'altezza. Portato in codice rosso all'ospedale Policlinico, è deceduto poco dopo. Non ce l'ha fatta l'uomo precipitato da una scala a Palazzo Reale, in piazza Duomo a Milano. La vittima è uno degli storici collaboratori del pittore Agostino Bonalumi, la cui prima antologica mai realizzata nel capoluogo lombardo è in programma dal 13 luglio proprio a Palazzo Reale.Si tratta di Luca L., di 69 anni, titolare di una ditta individuale che si occupa di allestimenti di mostre.Sul posto sono giunti i carabinieri, ma le indagini saranno effettuate dall'Ats di Milano. A Palazzo Reale è arrivato anche il pm Tiziana Siciliano.