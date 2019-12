Milano, smentita aggressione per orientamento sessuale Lite per motivi diversi, niente omofobia

Diventano più chiari i contorni della presunta aggressione omofoba denunciata da un giovane a Milano.Secondo i primi accertamenti della Polizia Locale, infatti, la lite con il gruppo di sconosciuti, forse nordafricani secondo l'aggredito, che si sono scagliati contro di lui, non sarebbe nata per motivi di orientamento sessuale, ma per questioni futili, da 'movida' serale tra ragazzi.Sono questi i primi esiti delle indagini della Polizia Locale, che ha sentito la parte lesa, che quella sera, alle Colonne di S.Lorenzo, era in compagnia di un'amica.Dopo le botte (ha riportato una ferita al cuoio capelluto e varie ecchimosi giudicate guaribili in dieci giorni) il venticinquenne, in stato di choc, ha chiesto aiuto a una pattuglia della Polizia Locale in servizio in zona Ticinese.