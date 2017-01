Mercati Milano apre il 2017 in netto rialzo

di Marzio Quaglino Senza il riferimento delle principali piazze asiatiche, il 2017 inizia in Europa senza una precisa indicazione. Indici vicini alla parità per Parigi e Francoforte cedono qualche decimale di punto percentuale, mentre Londra resta chiusa. Milano sembra continuare il recupero iniziato a fine novembre e viaggia in netta controtendenza con il Ftse Mib +0,74%.Sul listino esordio positivo per Banco Bpm (+4,10 a 2,386€), titolo nato dalla fusione di Popolare di Milano e banco Popolare. Sempre in ambito bancario resta sospesa Monte dei Paschi in attesa della ricapitalizzazione da 8 miliardi con la partecipazione dello Stato.Sul versante delle valute l’Euro festeggia i suoi primi 15 anni di presenza nei portafogli all’insegna della stabilità nei confronti del dollaro con il cambio a quota 1,0516