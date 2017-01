ECONOMIA

2017/01/19 17:58

Mercati Borsa Milano chiude bene una giornata nervosa Chiusura in progresso per Piazza Affari (+0,69%) dopo una seduta altalenante e con vigorosi scatti in avanti e repentini ritracciamenti

Condividi di Paolo Gila Chiusura in progresso per Piazza Affari (+0,69%) dopo una seduta altalenante e con vigorosi scatti in avanti e repentini ritracciamenti.

In Europa invece, nonostante alcuni tentativi di recupero, le borse hanno terminato la seduta in calo: Londra ha ceduto mezzo punto mentre Parigi e Francoforte hanno lasciato sul terreno rispettivamente lo 0,25 e lo 0,02%. A Milano hanno attirato l’attenzione degli investitori i titoli bancari, con UBI a + 7,33%, Banco BPM a +4,20%. Bene anche FCA +4,81% mentre a cedere terreno sono state soprattutto le utilities.



Stabile lo spread intorno ai 160 punti base, con il rendimento dei btp decennali all’1,98%. Sul mercato dei cambi l’euro incrocia il dollaro poco sopra quota 1,06.



