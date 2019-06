Mercati Milano chiude in moderato calo dopo la decisione della Commissione europea

di Michela Coricelli Dopo il rapporto della Commissione europea - che reputa giusta la procedura d'infrazione per eccesso di debito - chiusure miste per le borse europee. Milano lima le perdite, ma termina comunque in rosso a -0,36%.Le altre tutte positive: Londra a +0,08%, in linea con Francoforte, mentre Parigi segna un rialzo dello 0,45%.Nessuno scossone dunque sui mercati dopo la decisione dell'Ue sull'Italia.Nel pomeriggio scende anche la tensione sui titoli di Stato. Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco, che era tornato a salire dopo le dichiarazioni della Commissione Ue, cala nettamente e chiude a 275 punti base, con il rendimento del nostro decennale al 2,52%.Intanto Wall Street procede positiva, anche se a una velocità ridotta rispetto a ieri, quando l'apertura della Federal Reserve a possibili nuovi stimoli monetari aveva innescato un vero rally dei listini.Il Dow Jones avanza a +0,49% e il Nasdaq a +0,28%.