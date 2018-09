Mercati Milano corre, lo spread si raffredda

di Michela CoricelliSpread in drastico calo a 234 punti base (e rendimento del decennale al 2,74%) e borsa di Milano in forte rialzo a +2,30%.Agli investitori sono piaciute le rassicurazioni del governo nel fine settimana, dal forum di Cernobbio, sulla prossima manovra e il rispetto dei vincoli europei. A spingere il Ftse Mib è soprattutto il comparto bancario.Le altre borse europee chiudono in moderato rialzo: Londra +0,02%, Francoforte +0,22% e Parigi +0,33%.Wall Street prosegue incerta: il Dow Jones scivola sotto la parità, mentre il Nasdaq è in rialzo dello 0,33%.L'euro si rafforza e torna a toccare quota 1,16 contro il dollaro.