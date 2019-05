Milano debole, spread a 282

di Michela Coricelli Milano non centra l'obiettivo del rimbalzo e termina a -0,26%, unica eccezione negativa in un panorama europeo positivo: Londra chiude a +0,46%, Francoforte a +0,54%, Parigi a +0,51%. Al di fuori delle principali piazze, continua a brillare Atene a +2,66%.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco, che era calato dopo l'asta di Btp a medio-lungo termine, torna invece a risalire a 282 punti base (rendimento: 2,64%).Wall Street intanto prosegue mista, con il Dow Jones in calo a -0,12% e il Nasdaq che frena ma resiste in territorio positivo a +0,10%.L'euro resta debole anche se recupera qualche posizione e si scambia a 1,1138 contro il dollaro.