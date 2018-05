Mercati Milano di nuovo in calo, sale ancora lo spread

di Michela Coricelli Il rimbalzo tentato questa mattina è svanito: Piazza Affari si è riportata in territorio negativo, ha azzerato tutti i guadagni e perde lo 0,3% circa.Pesanti in particolare i titoli bancari.Al contrario, le altre borse europee sono positive, anche se caute: Londra guadagna lo 0,15%, Francoforte lo 0,26% e Parigi lo 0,36% in attesa dell’apertura di Wall Street.Anche per quanto riguarda lo spread, sembrava rientrata la tensione di ieri con l’avvio a 145 punti base. Ma il differenziale tra Btp italiano e Bund tedesco si è invece riallargato a 156 punti base (rendimento 2,16%).Infine l’euro torna a frenare e scivola a 1,1783 contro il dollaro.