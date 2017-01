Milano, donna trovata morta con profonda ferita alla gola. La polizia indaga per omicidio

Condividi

Una donna di 50 anni, Rosanna Bellovisi, è stata trovata morta nella sua casa, in via Coronelli 11 (zona Giambellino/Lorenteggio) periferia di Milano. La donna, ex custode del palazzo, sarebbe stata trovata con una profonda ferita alla gola. E' stato il marito a dare l'allarme, dopo essere rientrato da una passeggiata nel pomeriggio di oggi. Sull'omicidio indaga il pm di turno Gaetano Ruta con la squadra Mobile.Il 12 gennaio scorso un'altra donna, Tiziana Pavani di 55 anni, era stata uccisa in casa in via Bagarotti, sempre a Milano. Per quell'omicidio è stato arrestato un suo conoscente, il 32enne Luca Raimondo Marcarelli