Milano, incendio all'hotel Des Etrangers Paura in centro città, Vigili del fuoco sul posto

Immagine di repertorio

Fiamme all'hotel Des Etrangers, nel centro di Milano. I Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno deciso di evacuare inizialmente l'intera struttura di otto piani in via precauzionale.L'hotel si trova in via Sirte, nel pieno centro del capoluogo lombardo. I Vigili del fuoco hanno domato le fiamme intorno alla mezzanotte.Al momento risulta inagibile "l'appartamento dell'ultimo piano", mentre sono "rientrati nei propri alloggi i residenti del condomino e gli ospiti dell'hotel".