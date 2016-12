Dopo l'autosospensione Milano, il sindaco Sala torna in consiglio: "Ho agito nell'interesse di Expo" Il primo cittadino ha spiegato ai consiglieri i motivi per cui aveva deciso di sospendersi per quattro giorni, dopo avere appreso di essere indagato nell'inchiesta relativa ai lavori della piastra di Expo

Il sindaco di Milano Beppe Sala (archivio)

"Posso tornare con energia nei miei poteri perché non ci sono condizioni derivanti dalla mia posizione di indagato. Ieri ho verificato l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere il mio lavoro che richiede serenità". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, davanti al consiglio comunale nel giorno del suo rientro. Il primo cittadino ha spiegato ai consiglieri i motivi per cui aveva deciso di sospendersi per quattro giorni, dopo avere appreso di essere indagato nell'inchiesta relativa ai lavori della piastra di Expo, l'appalto più importante dell'evento."Non ho motivo di polemica con la magistratura, né ho motivo di lamentazione per le inchieste di Expo, tuttavia - continua Sala - non posso considerare normale il fatto che io venga messo al corrente di una nuova inchiesta da parte dei giornalisti che hanno in mano le carte prima delle persone interessate. In democrazia c'é bisogno di tutto, una magistratura indipendente amministratori capaci. Se ci sono ruberie è giusto intervenire"."So di aver agito sempre nell'unico interesse di Expo 2015 e per il suo successo. Avevamo gli occhi puntati addosso del mondo intero. Per molto tempo - prosegue il sindaco - ci sono state condizioni di oggettivo impedimento, come la concessione delle aree che si è protratta per oltre due anni. Abbiamo comunque raggiunto l'obiettivo che ha avuto ricadute positive su Milano. Ho agito nell'unica visione, quella del bene comune, al tempo stesso dico che per fare il sindaco ci vuole serenità, siamo esseri umani. Dignità, credibilità, autorevolezza sono patrimonio di ogni persona, a maggior ragione quando diventa istituzione. Lavorerò con più impegno di prima, i valori di legalità e giustizia sono essenziali per la città e per la nazione".