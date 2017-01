Milano in forte crescita, borse positive

di Paolo Gila Avvio del nuovo anno in forte crescita per Piazza Affari, che guadagna oltre un punto e mezzo grazie agli acquisti sui bancari e sugli energetici.Londra è chiusa per festività, Francoforte si apprezza dell’1 e 14% mentre Parigi guadagna lo 0,70%.Regina del listino Banco Popolare di Milano, la banca nata dall’unione tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, la cui azione cresce dell’8% nel giorno del suo debutto.In calo lo spread, che scende a 156 punti base, con il rendimento dei btp decennali all’1 e 72%.Sul versante dei cambi l’euro incrocia il dollaro a 1,04 e 60.