Mercati ​Milano in gran recupero, euro più forte

di Paolo Gila Grazie a una seduta ben intonata sin dalla mattina con acquisti su bancari e industriali, Piazza Affari ha chiuso la seduta con un forte progresso a + 1,75% risultando così la migliore in Europa (anche se in parziale ripiegamento dal primo pomeriggio, quando si era spinta a guadagnare il due per cento).Da parte sua Wall Street ha aperto bene, salvo poi ripiegare e presentarsi in calo in concomitanza con la chiusura delle piazze europee (Dow Jones a -0,50% alle 17 e 30). Londra ha guadagnato lo 0,43% mentre Parigi e Francoforte hanno chiuso poco sopra la parità. Sul mercato dei cambi l’euro è salito a 1,24 e 15 contro dollaro.