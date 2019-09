Mercati Borse: Milano in leggero rialzo, giù Londra

di Sabrina Manfroi Seduta contrastata in Europa, con Wall Street che invece si orienta al rialzo.Milano nella giornata del voto al nuovo governo guadagna lo 0,19% , positiva anche Francoforte mentre Parigi perde lo 0,27% e Londra lo 0,64%.Spread in leggero rialzo, a 155 punti base, ma il rendimento decennale resta sotto l'1%. Tra i titoli in evidenza, bene i bancari, maglia rosa Pirelli che guadagna il 4,3%. Male Recordati -4,35% giu' anche Amplifon - 3,9% e Atlantia - 1,99%.Euro su dollaro a 1,1057