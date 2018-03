Milano in leggero rialzo, riflettori su Tim

di Michela Coricelli Aperture miste per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. La cautela è legata soprattutto ai timori dell'inasprirsi di una guerra commerciale tra gli Stati Uniti e altri protagonisti dell'economia mondiale. L'ipotesi di dazi Usa verso la Cina raffredda gli investitori.Milano parte meglio delle altre con un rialzo di un quarto di punto percentuale, praticamente piatta Francoforte, mentre Londra e Parigi perdono lo 0,07%.A Piazza Affari occhi puntati su Telecom Italia (+1,34%). Il fondo Elliott (che detiene il 5% del capitale) ha scritto una lettera-manifesto ai soci, in cui chiede "un cda realmente indipendente necessario per migliorare sia la governance che la performance di Tim". Il fondo Usa illustra così agli altri azionisti di Tim le ragioni per cui chiede di cambiare sei amministratori di Vivendi.In Asia i dubbi sui dazi americani, lo scandalo in Giappone che ha coinvolto il premier Shinzo Abe e l'aumento delle tensioni diplomatiche tra Gran Bretagna e Russia non aiutano i listini. Tokyo ha chiuso a -0,58% e Shanghai a -0,65%.L'euro si scambia a 1,2313 contro il dollaro. Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si porta a 138 punti base (rendimento decennale: 1,96%).