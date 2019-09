Milano in leggero rialzo, riflettori su assemblea Carige

di Michela Coricelli Apertura dei mercati europei all'insegna dell'incertezza per quest'ultima seduta della settimana. Milano in leggero rialzo a +0,09% è l'unica borsa positiva; Francoforte cede lo 0,10%, Londra lo 0,21% e Parigi è praticamente piatta.A Piazza Affari debole il comparto bancario. Unica eccezione in territorio positivo è Mediobanca (+0,93%) ancora sulla scia dell'aumento della quota di Del Vecchio al 6,9% del capitale.Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 138 punti base. Intanto a Genova oggi si tiene l'assemblea degli azionisti di Carige, chiamati a votare il piano di rafforzamento da 900 milioni di euro voluto dalla Bce.In Asia, Tokyo ha chiuso moderatamente positiva a +0,16% nonostante la delusione degli analisti per l’inflazione giapponese.