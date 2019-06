Milano in rialzo, attesa per Usa-Cina

di Michela Coricelli Gli investitori sperano in un accordo tra Usa e Cina - al G20 di Osaka - per scongiurare l'entrata in vigore automatica di nuovi dazi commerciali. Domani l'incontro tra i presidenti americano e cinese.Chiudono positive le borse europee in quest'ultima seduta della settimana e del mese di giugno: Milano in rialzo dello 0,59%, la migliore è Francoforte a +1,04%, bene anche Parigi a +0,83% e Londra a +0,34%.A Piazza Affari sotto i riflettori ancora Atlantia, al centro delle polemiche politiche: oggi il titolo rimbalza e guadagna l'1,10%, archiviando però una settimana con una perdita del 5,88%.A Wall Street intanto procedono in territorio positivo sia il Dow Jones (+0,21%) e il Nasdaq (+0,27%).Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si è ridotto a 240 punti base (rendimento del decennale al 2,07%). L'euro si scambia a 1,1377 contro il dollaro. L'oro continua nella sua corsa a 1.410,6 dollari l'oncia.