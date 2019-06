Borse Milano in rialzo, corrono oro e petrolio

di Michela CoricelliDopo un avvio di seduta incerto e volatile, prendono quota le borse europee: Milano guadagna lo 0,40%, Francoforte e Londra un quarto di punto e Parigi lo 0,36%.Le tensioni geopolitiche in Medioriente tra Stati Uniti e Iran hanno spinto nelle ultime ore le quotazioni del petrolio. Il brent è a 64,3 dollari al barile e il greggio americano vicino ai 57 dollari. L'oro - bene rifugio per eccellenza - questa mattina ha sfondato quota 1.400 dollari l'oncia, ai massimi da sei anni: ora ritraccia a 1.391.Borse asiatiche contrastate, con Tokyo che ha perso quasi un punto e Shanghai in rialzo dello 0,50%.