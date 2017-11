Mercati Milano in rialzo, giù la sterlina

Condividi

di Michela Coricelli Chiusure contrastate per le borse europee dopo una seduta incerta. Milano ha recuperato in finale: +0,24%. Brilla Londra a +0,80%.Giù Francoforte a -0,18%, Parigi -0,07% e Madrid che cede mezzo punto circa sulla scia dei timori causati dal conflitto catalano.Una seduta di attesa per Wall Street: gli investitori aspettano l'ufficializzazione di Jerome Powell a capo della Federal Reserve, ma anche i dettagli della nuova riforma fiscale.Dow Jones in lieve rialzo e Nasdaq in calo.Il monetario: l'euro si scambia a 1,1659 contro il dollaro, mentre la sterlina scivola dopo la decisione della Banca centrale britannica di aumentare i tassi da 0,25% a 0,50%. Non accadeva dal 2007.