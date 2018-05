Milano in rialzo, lo spread scende

di Michela Coricelli Borse europee in rialzo (unica eccezione negativa è Parigi, in lieve calo) in attesa dell'apertura di Wall Street che si prospetta positiva.Alle 12,45 Milano è la migliore e guadagna lo 0,3%, seguita da Francoforte +0,11% e Londra a +0,14%.A Piazza Affari i titoli migliori sono Finecobank a +2,8% seguito da Saipem a +2,6% e Brembo +2,2%.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si è ridotto a 175 punti base, con il rendimento del nostro decennale al 2,31%.L'euro si rafforza e si scambia a 1,1811 contro il dollaro.