Mercati Milano incerta, Madrid la peggiore

Condividi

Milano

di Michela CoricelliUna seduta incerta per la borsa di Milano, che continua a cambiare di segno. A mezzogiorno il Ftse Mib ha azzerato di nuovo guadagni e perdite ed è completamente piatto. In rialzo Londra e Francoforte dello 0,30% circa, Parigi guadagna qualcosa di meno, mentre Madrid è maglia nera con una perdita dell'1,12%; pesa la grave crisi catalana.A Piazza Affari occhi puntati su Telecom Italia all'indomani della decisione del governo di esercitare il golden power 'bis' per fissare prescrizioni e adempimenti sulla rete: il titolo guadagna lo 0,39%.Sul Ftse Mib il migliore è Fca, che brilla con un rialzo di due punti e mezzo. Il più pesante invece è Bper in calo del 2,17%.L'euro si scambia a 1,1644 contro il dollaro.aggiornamento ore 12:15