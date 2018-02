Milano incerta, borse caute

di Michela Coricelli Partenza cauta, ma nervosa per le borse europee. In particolare per Milano che continua a cambiare di segno: poco dopo le 9,30 è al di sopra della parità a +0,04%. Londra e Parigi guadagnano un quarto di punto, mentre anche Francoforte accusa segnali di indecisione (+0,05%). Negli Usa c'è forte attesa per il primo intervento al Congresso del numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell. Wall Street ha ripreso la sua corsa con il Dow Jones in rialzo di oltre un punto e mezzo e il Nasdaq di un punto. In Asia mercati contrastati: Tokyo ha chiuso in rialzo la terza seduta consecutiva (+1,07%), mentre le cinesi frenano. L'euro si scambia a 1,2339 contro il dollaro.