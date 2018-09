Milano incerta, frena e scende Ferrari

di Michela Coricelli I dazi americani verso la Cina non spaventano i mercati, comunque piuttosto cauti. Milano prosegue debole, in calo dello 0,25%, a differenza delle altre borse europee tutte in rialzo: Londra a +0,13%, Francoforte a +0,17% e Parigi a +0,16%. A Piazza Affari i titoli migliori sono Buzzi Unicem a +4,3% e Saipem, Leonardo e Telecom Italia, tutte in rialzo di oltre due punti. Ferrari, dopo una buona mattinata, vira drasticamente verso il ribasso e cede il 3%. Un repentino cambio di rotta dopo gli annunci al Capital markets day del Cavallino Rampante. Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco a 223 punti base, con il rendimento al 2,68%. L'euro si scambia a 1,1676 contro il dollaro.