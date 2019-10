Milano, incidente tra auto e bus: donna in prognosi riservata, 6 feriti Feriti anche due bambini, trasportati in codice giallo al San Carlo

Un incidente stradale tra un'auto e un bus dell'Atm si è verificato stamani poco prima delle 8 a Milano.Sei i feriti: 5 persone (che si sarebbero trovate tutte sull'auto) e il conducente del mezzo pesante, che era senza passeggeri.Una donna di 42 anni è stata trasportata in prognosi riservata al Policlinico. Un'altra donna di 42 anni, e i suoi due bambini di 5 e 6 anni, sono stati trasportati dal 118 in codice giallo all'ospedale San Carlo, e un uomo di 54 ha rifiutato il trasporto.L'autista del mezzo pubblico è stato portato in codice verde all'ospedale San Paolo. L'incidente è avvenuto in via Pietro Giordani, all'angolo con via Gonin, zona Lorenteggio