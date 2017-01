Mercati Milano la migliore, borse su anche in Europa

di Paolo Gila Inizia bene il nuovo anno per i mercati azionari europei e in particolare per Piazza Affari che - in quella che è stata anche la prima seduta di settimana - ha guadagnato l’1 e 73%.Chiuse ancora per festività Londra e New York, Parigi e Francoforte hanno messo a segno progressi rispettivamente dello 0,41% e dell’1 e 02 %.In evidenza a Piazza Affari i titoli del comparto bancario, segno che gli investitori sembrano credere alla qualità dei nostri istituti, nonostante perduri la sospensione del titolo Monte dei Paschi da parte della Consob.Nel giorno dell’esordio di Banco Bpm, la nuova banca nata dalla fusione per aggregazione tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, il titolo ha chiuso con un apprezzamento del 9,08% a 2,50 euro per azione.Bene anche gli energetici e gli industriali, mentre i telefonici e le telecomunicazioni hanno mostrato solo progressi leggeri.Sul mercato dei titoli di stato lo spread è a 155 punti base con il rendimento dei nostri decennali all’1 e 72%.Sul mercato dei cambi l’euro è in calo rispetto al dollaro, con un incrocio a quota 1,04 e 50.