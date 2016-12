Borse, Milano la peggiore: cedono bancari e Tlc

di Paolo Gila L’andamento altalenante e debole di Wall Street nel pomeriggio, che pure aveva aperto in leggero progresso, ha condizionato le contrattazioni in Europa e in particolare su Milano, che ha chiuso in calo dello 0,78% appensantita dalle vendite generalizzate sui titoli del comparto bancario.Londra ha invece trovato la forza per mantenere il suo progresso, chiudendo a + 0,54%, mentre Parigi e Francoforte hanno terminato la seduta su posizioni di parità.A Piazza Affari si è spento l’entusiasmo su Mediaset, che ha chiuso in calo insieme a Telecom Italia.All’asta dei bot semestrali è stata interamente collocata una tranche di 6,5 miliardi con i rendimenti in calo al minimo storico, peraltro negativo (-0,317%).Indebolimento anche dell’euro che ora incrocia il dollaro a 1,03 e 90.Ore 17 e 30