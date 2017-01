Mercati Milano la peggiore in un contesto europeo debole

di Paolo Gila Con una flessione dell’1 e 66% Milano è stata la borsa peggiore in Europa, influenzata dalle forti vendite sui bancari e sugli energetici. Il quadro è stato influenzato nel complesso dal calo del greggio, la cui tipologia WTI è tornata sotto la quotazione dei 53 dollari il barile. In questo contesto nel pomeriggio Wall Street ha aperto in maniera contrastata con gli indici Dow Jones e Nasdaq poco mossi, il primo sotto la parità e il secondo sopra il livello di neutralità. Londra ha chiuso a +0,38% mentre Parigi e Francoforte hanno ceduto rispettivamente lo 0,45% e lo 0,30%. Sul mercato secondario dei titoli di stato lo spread si è portato in chiusura a 162 punti base e con il rendimento dei btp decennali all’1 e 90%. Sul versante dei cambi l’euro incrocia il dollaro a 1,05 e 70.