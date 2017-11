Cassano d'Adda Milano, lanciano un sasso contro auto in corsa: donna a bordo muore per lo shock La macchina su cui viaggiava con altre 4 persone è stata centrata da un sasso di calcestruzzo lanciato da sconosciuti da un terrapieno sulla strada provinciale 121 nel territorio di Cassano d'Adda nel Milanese. Le persone che viaggiavano su una opel astra facevano parte di un gruppo di preghiera che stava tornando da Pontirolo Nuovo (Bergamo)

Una donna di 62 anni morta a causa di un malore dopo che la macchina su cui viaggiava con altre 4 persone è stata centrata da un sasso di calcestruzzo lanciato da sconosciuti da un terrapieno sulla strada provinciale 121 nel territorio di Cassano d'Adda nel Milanese.E' accaduto alle 23.30 di ieri.La grossa pietra ha sfondato il parabrezza. Miracolosamente nessuno rimasto ferito nell'impatto ma la donna, a causa del forte choc, ha avuto subito dopo un malore ed andata in arresto cardiaco. Sul caso indagano i carabinieri. sasso colpisce auto con 5 persone,donna muore per chocLe persone che viaggiavano su una opel astra facevano parte di un gruppo di preghiera che stava tornando da Pontirolo Nuovo (Bergamo). L'impatto e' avvenuto all'altezza di Cassano d'Adda sulla strada provinciale che da Cernusco sul Naviglio (Milano) va in direzione di Carugate. Il sasso del peso di 1,2 chili, lanciato da un terrapieno alto circa 5 metri sulla corsia opposta, ha sfondato completamente il parabrezza della vettura ma incredibilmente non ha colpito i passeggeri. La 62enne, che sedeva sul sedile passeggeri anteriore, e' stata presa dallo choc ed e' morta pochi minuti dopo sul posto a causa di un infarto.